«Дарувати свою землю Росії українці не будуть»: Зеленський відреагував на заяву Трампа

Україна не буде віддавати свої території Росії, йдеться у новій заяві президента Володимира Зеленського.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив глава держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».

«Вони (рішення без України – ред.) нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви», – додав Зеленський.

Напередодні Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Водночас Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Раніше стало відомо, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться на Алясці, йдеться у відповідній заяві американського лідера.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – написав Трамп.

Однак, за його словами, «подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись».

Це буде перший саміт президентів США і Росії з часу зустрічі Путіна і тодішнього президента Джо Байдена в Женеві в червні 2021 року, приблизно за пів року до розриву відносин між Москвою і Вашингтоном, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 8 серпня після підписання мирної угоди з лідерами Азербайджану та Вірменії, Трамп заявив, що угода про припинення бойових дій між Україною та Росією «наближається».



