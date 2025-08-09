За добу РФ втратила ще 940 військових, п’ять танків і понад 40 артсистем – Генштаб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 062 290 своїх військових, зокрема 940 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 9 серпня наводить український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також оприлюднили дані про втрати російської техніки:

танків – 11088 (+5 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23103 (+1)

артилерійських систем – 31273 (+41)

РСЗВ – 1456 (+0)

засобів ППО – 1204 (+1)

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)

крилаті ракети – 3555

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)

спеціальна техніка – 3936

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба Бі-Бі-Сі, видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами, 1 серпня повідомили, що, за їхніми підрахунками, з початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



