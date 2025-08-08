Журналісти встановили імена 122,8 тисячі російських військових, які загинули в Україні

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

За повідомленням, оприлюдненим 8 серпня, тенденції з осені минулого змінюються не сильно, найчастіше на фронті гинуть добровольці – 27%, мобілізовані – 11% і засуджені –14%, які виїхали на війну з виправних колоній. Вони становлять 53% із загальної кількості загиблих. До війни вони не були пов’язані з російською армією.

Журналісти зазначають, що з жовтня 2023 року щоденний рівень втрат рідко опускається нижче за планку 120 загиблих на день з російської сторони. До цього цей показник був хвилеподібним, тобто в деякі дні могло бути 100-150 підтверджених смертей, а в інші – близько 50-60.

На фронті гинуть і висококваліфіковані кадри. Станом на 8 серпня авторам дослідження відомо про загибель 5540 російських офіцерів, серед яких – 12 генералів. Серед них – генерал-майор МВС Андрій Головацький, засуджений до 8,5 років колонії за одержання хабарів від підлеглих.

Російське видання «Медіазона» також веде оцінку надмірної смертності росіян на підставі справ про спадок. Згідно з цими розрахунками, кількість загиблих становить близько 165 тисяч.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.