У розвідці Британії оцінили втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія, ймовірно, втратила приблизно 1 050 000 військових (убитими і пораненими), а з початку 2025 року – 260 тисяч, заявляє розвідка Великої Британії.

Так зауважили, що, згідно зі звітами Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії протягом липня 2025 року становили приблизно 1072 особи.

«Від березня 2025 року показники втрат Росії помірно знижувалися щомісяця, а середньодобовий показник у липні був найнижчим від квітня 2024 року. Помірне зниження щомісячних показників втрат Росії відбулося одночасно з тим, що російські атаки вздовж лінії фронту продовжувалися у високому оперативному темпі, а Росія продовжувала поступово отримувати здобутки на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

З початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців, ідеться 1 серпня в новому звіті Бі-Бі-Сі, «Медіазони» та команди волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами. Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.