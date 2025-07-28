Військові РФ записують зниклих безвісти як дезертирів, щоб приховати втрати – розслідування

Командування військових частин у російській армії надає зниклим безвісти військовим статус дезертирів. Це дозволяє їм приховувати втрати, а бюджету не платити виплати їхнім близьким, ідеться в розслідуванні видання «Важные истории».

У розпорядженні видання опинилися понад 50 скарг, які родичі зниклих військовослужбовців надіслали до адміністрації президента РФ. З них випливає, що таке відбувалося щонайменше в 25 військових частинах не менш як у 11 регіонах Росії. У більшості випадків військові зникли після виходу на бойове завдання, йдеться у матеріалі.

Хоча командири не повинні надавати солдату статус дезертира без підстав, на практиці для фальсифікації доказів військовому достатньо не з’явиться на місці служби, випливає з матеріалу. Видання пише про випадок, коли статус дезертира з військового не зняли навіть після того, як його поховали.

Від січня до червня 2025 року до військових судів Росії надійшло більш як 26 тисяч позовів про визнання людини зниклою безвісти або померлою. Ще 50,5 тисячі оголошено дезертирами, писали «Важные истории». Станом на кінець липня підтверджені втрати російської армії на війні з Україною становлять 120 тисяч осіб убитими, випливає із незалежних досліджень.