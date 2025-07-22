«Божевільні цифри». За рахунок чого наступає Росія і які несе втрати

Про посилений літній наступ, у який перейде армія Росії «через кілька днів або тижнів», повідомив минулого тижня телеканал CNN. Джерела видання назвали цифру в 160 тисяч додаткових російських військовослужбовців, яких стягують до лінії фронту. За даними видання, військові РФ намагатимуться відрізати українські сили в Покровську, Куп’янську та Костянтинівці.

The New York Times пише, що Росія в червні досягла максимального щомісячного приросту захопленої української території з початку 2025 року – йдеться про 554 квадратних кілометри. Видання також звертає увагу на загрозу, яку дії агресор створює для Костянтинівки: російські військові створили 16-кілометрову «кишеню» навколо українських захисників і намагаються оточити їх зі сходу, півдня і заходу.

Financial Times, коментуючи просування російських військових на фронті, зауважує тактику масованого запуску дронів, які проривають оборону української армії. За даними Повітряних сил ЗСУ, в середньому близько 15% дронів РФ проривали українську оборону з квітня до червня – порівняно з 5% у попередні три місяці. Йдеться про модифіковані іранські дрони типу «Шахед».

Ці повідомлення з’являються на тлі того, що європейські країни продовжують домовлятися про те, хто заплатить за американське озброєння для України, яке за рахунок НАТО погодився надати президент США Дональд Трамп, і яку саме зброю буде передано. Українське військове командування наголошує, що країні потрібні більш сучасні засоби ППО і далекобійна зброя, щоб протистояти атакам Росії як на мирні українські міста, так і на різних ділянках фронту.

Крім того, минулого тижня американський президент пообіцяв запровадити 100-відсоткові мита щодо Росії та її торговельних партнерів, якщо лідер РФ Володимир Путін протягом 50 днів не оголосить про припинення вогню в Україні. У середу, 23 липня, як очікується, у Стамбулі відбудеться чергова зустріч російської та української переговорних делегацій.

За рахунок чого армії РФ вдається просуватися, куди поділась російська бронетехніка та наскільки болючими для агресора єудари України безпілотниками по цілях у РФ – розповів військовий аналітик Ігаль Левін телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

«Втрати російські вже найбільші відносно минулого року і позаминулого»

«Російський наступ уже йде, росіяни вже тиснуть на фронті, звідкись матеріалізуватися у них [додаткові] люди не можуть, не можуть просто впасти з повітря. Просто такі речі не клікабельні, якщо CNN напише, що наступ уже триває, – ну триває і триває, війна вже велика, війна вже кілька років триває, кому це цікаво», – каже Левін, коментуючи повідомлення американських медіа про російський наступ в Україні.

Усе залежить від українського генштабу і України, які у них козирі є, які у них є сили

«Чи може щось статися – це все залежить від України, українського Генштабу. Знаєте, як військові люблять говорити, якщо ви військових запитаєте, де ворог просувається: ворог просувається там, де йому дали просунутися. Завдання завжди ваше, коли ви воюєте, не дати буквально ворогу реалізувати свої плани. Усе залежить від українського Генштабу і України, які у них козирі є, які у них є сили», – наголошує він.

Співрозмовник розповідає, що Росія і далі користується чисельною перевагою на лінії фронту, але демонструє явний брак бронетехніки – штурмувати українські позиції йдуть піхотинці, що збільшує втрати армії РФ.

«У цьому плані нічого не змінюється. Росіян більше, ніж українців, вони використовують і реалізують свою чисельну перевагу тим, що їм вдається на окремих ділянках концентрувати більше сил на тактичному рівні, – пояснює військовий аналітик. – Знову ж таки, сил яких – живої сили. Зараз майже не видно механізованих штурмів або використання танків, використання бронетехніки».

Ігаль Левін зауважує, що відсутність механізованих штурмів армії РФ по-різному трактують, але є об’єктивні чинники.

«Один із них – це загальна деградація, по-перше, матеріальної бази російської, по-друге, виснаження запасів радянських. Та й просто об’єктивно – люди, які займаються OSINT, GEOINT, рахують буквально за супутниковими знімками склади техніки, парки техніки, – і те, що техніка вичерпується і була спалена за ці роки, це об’єктивно. Той факт, що росіяни використовують багато ерзац-техніки, зокрема абсолютно не призначеної для війни, такої як легковики переобладнані, – це все вказує на те, що є дійсно серйозна проблема з їхньою матеріальною базою», – переконаний аналітик.

За словами Левіна, який посилається на дані НАТО і США, втрати Росії у 2025 році вже перевищили втрати за цей самий період торік і позаторік: «Попри зменшення [кількості] технічних і бойових засобів, броньованих і неброньованих, вони продовжують тиснути саме піхотними штурмами. Наприклад, Сумський напрямок, де у них обмежено були успіхи: вони перетнули кордон, просунулися трохи – там взагалі ніяку техніку майже не видно, там переважно піхотні штурми. Просто піхота. А оскільки піхота, не захищена технікою, вкрай вразлива, то втрати російські вже найбільші відносно минулого року і позаминулого».

Росіян більше, ніж українців, вони використовують і реалізують свою чисельну перевагу

Він нагадує заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а до цього держсекретаря США Марко Рубіо, які казали про сто тисяч убитих російських солдатів на фронті з початку цього року.

«Не убитих і поранених [разом], а убитих російських солдатів. Це божевільні цифри. Чим вони зумовлені? Окрім зростаючих вогневих можливостей України, як я вже сказав, це піхотні штурми в основному, без якогось захисту і забезпечення», – зауважує аналітик.

«Так, це дуже боляче б’є»

Ігаль Левін зазначає, що удари України безпілотниками по цілях у Росії, які стали частішими, «обривають логістичні ланцюжки» і впливають на економіку Росії: «Сьогодні у нас якраз свіжі дані – 132 поїзди було затримано, [затримка склала] від однієї години до 12 годин. <...> Коли йдеться про аеродроми, то достатньо в повітряний простір залетіти, щоб було вже небезпечно перебувати в повітрі, – і у вас затримуються рейси. Коли йдеться про залізничні шляхи, то у вас є підстанції, наприклад, інша інфраструктура, яка забезпечує функціонал залізниці. От якщо ви по ній б’єте, то ви затримуєте [поїзди]».

«Росія, попри те, що вона називається федерацією, це дуже централізована держава, де все сконцентровано на Москві – логістичні ланцюжки, фінанси. Тому якщо ви паралізуєте там роботу поїздів, аеропортів, літаків, будь-якої іншої логістики, то так, це дуже боляче б’є по державі», – вважає експерт.

Тим часом десятки союзників України розпочинають 50-денну кампанію з озброєння країни. За допомогою своєї підтримки вони сподіваються посадити Путіна за стіл реальних переговорів, коли спливе 50-денний термін, відведений йому президентом США. Німеччина вже пообіцяла Києву п’ять систем Patriot. Також Велика Британія і Німеччина спільно нададуть ракети для установки Gepard, яка може прикривати піхоту і знищувати повітряні цілі на порівняно невеликих відстанях.