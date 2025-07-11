Британська розвідка проаналізувала втрати РФ у війні проти України

Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України, з початку повномасштабного вторгнення зазнала 1 022 460 втрат. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

За даними британської розвідки, яка посилається на дані українського Генштабу, середньоденні втрати Москви у червні 2025 року становили приблизно 1 080 осіб, а загалом протягом місяця – 32 000.

У розвідці зауважують, що з березня 2025 року російські втрати помірно знижуються щомісяця, а середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

«У попередні роки конфлікту спостерігалося помірне зниження рівня російських втрат з настанням літа, причому покращення погоди, ймовірно, сприяло підвищенню рівня виживання. Помірне зниження рівня російських втрат відбулося в той самий час, коли російські атаки по всій лінії фронту продовжуються на високому рівні, а Росія здійснює стійке просування на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.







