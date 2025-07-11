Росія втрачає «вражаюче велике» число людей за «непропорційно малі здобутки» – ISW

Росія продовжує витрачати «вражаюче велику кількість людських ресурсів за свої непропорційно малі здобутки», пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на дані з публікації видання The Economist.

«Росії знадобиться близько 89 років, щоб захопити всю Україну за її нинішніх відносно прискорених темпів просування, які коливалися протягом війни і навряд чи залишатимуться постійними», – цитують експерти висновки статті, присвяченої літньому наступу сил РФ, який, за їхніми оцінками, розпочався 1 травня.

The Economist підрахував, що російським військам за нинішнього темпу просування знадобиться час до лютого 2028 року, щоб «захопити решту Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей», які Росія внесла до своєї конституції. «Темпи просування Росії 15,8 квадратного кілометра на день є надзвичайно високими порівняно з темпами просування Росії взимку 2024–2025 років та навесні 2025 року, і навряд чи залишатимуться постійними», – вказують при цьому фахівці.

Видання The Economist також підрахувало, що з 1 травня Росія могла втратити близько 31 тисячі вбитих та поранених у бою, а з липня 2024 року Росія отримала близько 0,038 квадратного кілометра території на кожного вбитого солдата.

«Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть знищувати особовий склад у поточних літніх наступальних операціях, спрямованих на захоплення решти Луганської та Донецької областей та просування в Дніпропетровську та Сумську області», – відзначають аналітики ISW.

За підрахунками українського Генерального штабу, вже в червні втрати Росії вбитими й пораненими за час повномасштабного вторгнення перевищили один мільйон осіб і продовжують зростати. Незалежний підрахунок документально підтверджених смертей російських військових, який ведуть журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі спільно з волонтерами, станом на кінець червня містив імена майже 116 вбитих, при цьому журналісти вказують, що їхні списки можуть охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих.