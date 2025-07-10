ISW прокоментував посилення російських повітряних атак на Україну

Постійне збільшення обсягу повітряних ударів по Україні, ймовірно, спрямоване на підтримку зусиль Росії з підриву морального духу українців перед обличчям постійної російської агресії, вважають аналітики американського Інституту дослідження війни – про це йдеться в звіті від 9 липня.

ISW наводить заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната, за якою російські війська використали понад 400 безпілотників-приманок в ударному пакеті 9 липня, щоб придушити українську протиповітряну оборону.

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«Російські війська оснастили свої безпілотники-приманки далекого радіуса дії боєголовками, а також модифікували свої ударні безпілотники боєголовками, призначеними для завдання широкого спектру пошкоджень. Це очевидно свідчить про те, що російські війська прагнуть максимізувати ураження регіонів України, що непропорційно впливає на цивільні райони», – йдеться в звіті.

Аналітики також наводять слова речника Сухопутних військ Віталія Саранцева в інтерв’ю виданню Washington Post. Саранцев, зокрема, заявив, що удари Росії по українських ТЦК мають на меті зірвати зусилля України з мобілізації, створивши враження, що небезпечно ходити до центрів комплектування.





«У попередні роки ISW оцінював, що Росія використовувала ударні пакети для атак на цивільні райони, щоб вплинути на моральний дух в Україні, як, схоже, і у випадку з останніми ударами», – додає Інститут.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







