На Сумщині після російської атаки виникли проблеми з електроенергією – «Сумиобленерго»

На Сумщині після російської атаки виникли проблеми з електроенергією, повідомляє компанія «Сумиобленерго».

«У кого зараз є перебої з розподілом електроенергії в місті Суми, Сумському та Охтирському районах – це через атаку армії РФ на енергетику Сумщини. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога», – повідомила компанія у фейсбуці.

У компанії заявляють про роботу в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



