Сирський на ставці доповів про «активну оборону» на Покровському та Новопавлівському напрямках

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів 8 липня про участь у засіданні ставки Верховного головнокомандувача.

За його словами, він доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – зокрема, Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському.

«Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області», – заявив він.





Сирський додав, що наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії: «продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою».

Також на засіданні йшлося про нарощення та вдосконалення безпілотної складової в захисті українських міст, стримуванні російських штурмів на лінії бойового зіткнення, а також в далекобійних ударах по Росії.

«Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА. Маємо в цьому питанні повне сприяння президента та уряду», – сказав головнокомандувач.





За даними Генерального штабу ЗСУ, напередодні на фронті відбулося 188 бойових зіткнень, з них 68 – на Покровському напрямку.

Раніше ISW припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною Інституту, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська та Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.