«Є загроза». Чи піде армія РФ у новий наступ на Харківщині?

5 липня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, що два дні працював у підрозділах у Харківській області – «де є загроза нових наступальних дій противника».

Він наголосив, що на Південно-Слобожанському напрямку українські бійці за минулий тиждень відбили понад 60 атак російської армії.

На Південно-Слобожанському – раніше Харківському напрямку – дійсно останніми днями спостерігається загострення.

4 червня DeepState повідомив, що Росія окупувала село Мілове на українсько-російському кордоні між Вовчанськом та Куп'янськом.

Пізніше аналітики додали, що агресор взяв село «наскоком», і його дії мають підтримати наступ на західному березі річки Оскіл.

Український Генштаб повідомив вранці 7 липня про 24 бойові зіткнення на цьому напрямку за добу – це дуже багато для цієї ділянки фронту, на якій тривалий час відбувалося лише кілька штурмів на день у районі Вовчанська.

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