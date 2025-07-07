Генштаб: Сили оборони відбили 60 російських атак на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 липня.

Командування звітує також про ураження трьох російських артилерійських систем і 16 районів зосередження особового складу та озброєння.

Зокрема, 24 боєзіткнення відбулося на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, стільки ж – на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському Сили оборони відбивали сім штурмових дій російської армії в районах Кіндрашівки, Голубівки, Московки та Зеленого Гаю.





На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 30 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Червоного Ставу, Серебрянки, Карпівки, в напрямках Нового Миру та Торського.

Бойові дії тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка», – йдеться в зведенні.





Українські війська відбили також 20 російських штурмів на Новопавлівському напрямку. Ще дві атаки Генштаб зафіксував поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



