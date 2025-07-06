Армія РФ обстріляла Битицький старостат на Сумщині: загинула людина, ще одна постраждала – ОВА

Російські військові атакували Битицький старостат у Сумській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними місцевого чиновника, сили РФ били по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, а вранці 6 липня здійснили ракетний удар.

«Унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Наразі з’ясовуємо наслідки – чи є пошкодження та постраждалі», – написав Григоров.

Згодом він уточнив, що унаслідок обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина.

«Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена», – наголосив він.

Згодом, близько 15 години, російські військові вдарили по селу чотирма дронами, повідомив Григоров.

«Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються», – підсумував він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



