Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Армія РФ обстріляла Битицький старостат на Сумщині: загинула людина, ще одна постраждала – ОВА

За даними місцевого чиновника, сили РФ били по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками (фото архівне)
За даними місцевого чиновника, сили РФ били по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками (фото архівне)

Російські військові атакували Битицький старостат у Сумській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За даними місцевого чиновника, сили РФ били по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, а вранці 6 липня здійснили ракетний удар.

«Унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Наразі з’ясовуємо наслідки – чи є пошкодження та постраждалі», – написав Григоров.

Згодом він уточнив, що унаслідок обстрілу Битицького старостату загинула одна цивільна людина.

«Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена», – наголосив він.

Згодом, близько 15 години, російські військові вдарили по селу чотирма дронами, повідомив Григоров.

«Унаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Пʼять – фактично знищені. Масштаби руйнувань уточнюються», – підсумував він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG