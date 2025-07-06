ОВА: зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Полтаві 3 липня

Зросла кількість загиблих унаслідок російської масованої атаки по Полтаві 3 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у телеграмі.

«На жаль, у лікарні померла жінка, яка зазнала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня», – поінформував Когут.

За його словами, «лікарі до останнього боролися за її життя».

Російська армія атакувала Полтаву 3 липня. У Сухопутних військах ЗСУ, до структури яких належать територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, підтвердили влучання по будівлі Полтавського ТЦК та СП. Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці удару РФ. Раніше було відомо про двох загиблих та 59 поранених.

4 липня у Полтаві оголосили Днем жалоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



