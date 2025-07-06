Удар по ТЦК в Кременчуці: постраждала одна людина, пошкоджені 14 будинків

Унаслідок російської повітряної атаки, ціллю якої був територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Кременчуці на Полтавщині постраждала одна людина, пошкоджені 14 будинків і п’ять автомобілів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Унаслідок атаки виникла пожежа на площі 700 квадратних метрів у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 пожежу ліквідовано. До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби», – вказано в повідомленні.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що ціллю російського удару по Кременчуку на Полтавщині була будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Удар був завданий приблизно о 9:35.

Перед тим голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв, що в Кременчуцькому районі виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.







