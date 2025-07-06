Сухопутні війська: ціллю російського удару по Кременчуку був ТЦК

Ціллю російського удару по Кременчуку на Полтавщині була будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», – вказано в повідомленні.

Раніше голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв, що в Кременчуцькому районі виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.