Російські військові зранку атакували Кременчук і околиці – ОВА

Унаслідок атаки російських сил на Кременчуцький район зранку 6 липня виникла пожежа на території приватного домоволодіння, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

«На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – написав чиновник у телеграмі.

Голова ОВА не уточнив тип зброї, яким було завдано удару.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.