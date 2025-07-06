За добу у двох прифронтових областях загинули п’ятеро цивільних – влада

За добу 5 липня у двох прифронтових областях загинули п’ятеро цивільних – троє на Донеччині, двоє на Херсонщині, повідомили в Донецькій і Херсонській обласних військових адміністраціях відповідно.

На Донеччині люди загинули в Андріївці, Новогригорівці та Мирнограді. Ще сім людей в області за добу дістали поранення – по двоє в Андріївці, Новогригорівці та Покровську, ще одна у Рівному.

На Херсонщині, крім двох загиблих, ще троє людей зазнали поранень.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, пошкодивши п’ять багатоповерхівок та шість приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.