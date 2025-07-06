Генштаб ЗСУ: сили РФ втратили за добу майже 1200 осіб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 026 440 своїх військових, зокрема 1180 – за останню добу, такі дані станом на ранок 6 липня наводить український Генштаб.
За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:
- танки – 10992 (+2 – за останню добу)
- бойові броньовані машини – 22956 (+3)
- артилерійські системи – 29960 (+39)
- РСЗВ – 1430 (+2)
- засоби ППО – 1192 (+1)
- літаки – 421 (+1)
- гелікоптери – 340
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
- крилаті ракети – 3439
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 54252 (+104)
- спеціальна техніка – 3925.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
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