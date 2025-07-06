Генштаб ЗСУ: сили РФ втратили за добу майже 1200 осіб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 026 440 своїх військових, зокрема 1180 – за останню добу, такі дані станом на ранок 6 липня наводить український Генштаб.

За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:

танки – 10992 (+2 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 22956 (+3)

артилерійські системи – 29960 (+39)

РСЗВ – 1430 (+2)

засоби ППО – 1192 (+1)

літаки – 421 (+1)

гелікоптери – 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)

крилаті ракети – 3439

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 54252 (+104)

спеціальна техніка – 3925.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



