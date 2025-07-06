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Новини | Події

Генштаб ЗСУ: сили РФ втратили за добу майже 1200 осіб

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 026 440 своїх військових, зокрема 1180 – за останню добу, такі дані станом на ранок 6 липня наводить український Генштаб.

За повідомленням, серед інших російських втрат – такі:

  • танки – 10992 (+2 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 22956 (+3)
  • артилерійські системи – 29960 (+39)
  • РСЗВ – 1430 (+2)
  • засоби ППО – 1192 (+1)
  • літаки – 421 (+1)
  • гелікоптери – 340
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43825 (+216)
  • крилаті ракети – 3439
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 54252 (+104)
  • спеціальна техніка – 3925.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.


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