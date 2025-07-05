Зросла кількість постраждалих внаслідок удару Росії по Києву 4 липня – влада

Зросла кількість постраждалих внаслідок масованого російського удару по Києву 4 липня, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки зросла до 32 людей. В лікарню звернулась 40-річна жінка, їй надали всю необхідну медичну допомогу», – наголосив він.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що основним напрямком масованого удару РФ у ніч на 4 липня був Київ. Російські військові застосували 11 ракет і понад пів тисячі дронів, зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’яти ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків – у 33 локаціях, кажуть у Повітряних силах.

Місцева влада 4 липня повідомляла про 26 постраждалих внаслідок удару і про його наслідки у шести районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському і Святошинському. Відомо про двох загиблих.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.