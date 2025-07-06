На фронті відбулося 200 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 5 червня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6074 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3724 дронів-камікадзе… Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника», – вказано в ранковому зведенні.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському і суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.