ДСНС: у Ніжині на залізничному вокзалі внаслідок ураження струмом загинув підліток, дівчина – у реанімації

На залізничному вокзалі у Ніжині внаслідок ураження струмом загинув підліток, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом», – зазначили рятувальники.
У ДСНС кажуть, що на рятувальники зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.
Відомо, що постраждала дівчина наразі перебуває у реанімації.
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