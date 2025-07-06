На Донеччині внаслідок ударів РФ загинуло п’ятеро людей – Філашкін

Від початку доби 6 липня внаслідок обстрілів силами РФ населених пунктів Донеччини загинуло п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його даними, четверо людей загинули, а одна зазнала поранень через два авіаудари та ракетний обстріл Костянтинівки. Там пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю, авто і 5 ліній електропередач, уточнив Філашкін.

«Ще одна людина загинула внаслідок скиду вибухівки з FPV-дрона у Дружківці», – підсумував голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.