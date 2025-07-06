Росія: Новоросійськ атакували дрони, перекривали рух набережною

Місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ вранці 6 липня атакували безпілотники, повідомляють російські телеграм-канали.

За даними медіа, удар дронами відбувався з повітря і з води. Кілька годин поспіль у місті лунав сигнал повітряної тривоги, було чути стрілянину та вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про наслідки атаки поки що нічого не повідомлялося.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав, що перекрито рух та заборонено прогулянки на набережній, звідки відкривається вид на гавань та бойові кораблі Чорноморського флоту.

Міноборони РФ вранці 6 липня відзвітувало нібито про збиття 120 українських ударних БПЛА. При цьому в переліку областей, де нібито збивали дрони, немає Краснодарського краю.

Радіо Свободи не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел. Українська влада ці дані наразі публічно не коментувала.

Новоросійськ став головною базою Чорноморського флоту РФ. Це сталося після того, як перебування російських військових кораблів в окупованому Севастополі стало небезпечним – через атаки українських ракет і безпілотників.



