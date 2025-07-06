Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулось 97 бойових зіткнень

Від початку доби 6 липня на фронті зафіксовано 97 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими, бої тривають на шести напрямках, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сталися шість боєзіткнень, два з яких тривають і досі. Ворог завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб і здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Водночас за даними ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки сил РФ у районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ і в бік населеного пункту Хатнє.

«На Куп’янському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка і Зелений Гай. Українські війська успішно відбили всі ворожі штурми», – повідомили в оперативному зведенні.

За інформацією командування, на Покровському напрямку сили РФ здійснили 26 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка і в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка.

«На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак російської армії в районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка і в бік Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають», – проінформували у Генштабі.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



