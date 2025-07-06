Убитий на Курщині російський генерал посмертно отримав другу «Золоту Зірку»

Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії Михайла Гудкова, який був убитий у Курській області, другою медаллю «Золота Зірка», повідомляє 6 липня російське агентство «Інтерфакс», посилаючись на указ Путіна.

«За мужність і героїзм, виявлені під час спеціальної військової операції, нагородити Героя Російської Федерації генерал-майора Гудкова Михайла Євгеновича другою відзнакою – медаллю «Золота Зірка» (посмертно)», – йдеться в указі.

Іншим указом Путін присвоїв 155-й бригаді морської піхоти найменування «імені двічі Героя Російської Федерації генерал-майора М. Є. Гудкова».

Михайло Гудков став першим у сучасній історії двічі Героєм Росії, повідомив голова Курської області Олександр Хінштейн у своєму телеграм-каналі. Хінштейн заявив, що в Курську встановлять пам’ятник Гудкову.

Гудков уперше отримав звання героя Росії у жовтні 2023 року. Тоді його відзначили «за мужність та військову звитягу», виявлені під час російсько-української війни.

Заступник головнокомандувача ВМФ Росії Михайло Гудков був убитий у Курській області 2 липня, повідомили раніше в міністерстві оборони Росії. За заявою відомства, він загинув під час бойової роботи в одному з прикордонних районів. За даними деяких телеграм-каналів, Гудков помер разом із 10 іншими офіцерами внаслідок удару ЗСУ по командному пункту 155-ї бригади морської піхоти в районі населеного пункту Коренєво.

Михайло Гудков став заступником командувача ВМФ Росії в березні 2025 року. Про його призначення особисто оголосив президент РФ Володимир Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера «Архангельськ».

Українська влада раніше звинувачувала бійців 155-ї бригади морської піхоти у воєнних злочинах, у тому числі скоєних у Бучі Київської області. Крім того, в серпні 2024 року та в січні 2025-го військових бригади звинувачували в тому, що вони обезголовили кілька українських військових.ї