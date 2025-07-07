ISW: Кремль заохочує набір добровольців до армії Росії, щоб уникнути відкритої мобілізації

Президент Росії Володимир Путін, «схоже, намагається збільшити набір добровольців серед російського населення» через ймовірне зменшення внутрішньої підтримки зусиль Кремля з прихованої мобілізації, вважають в Інституті дослідження війни.

У звіті від 6 липня аналітики звернули увагу на виступ Путіна того ж дня на форумі «Все для перемоги», організованого «Народним фронтом» (раніше відомого як «Всеросійський народний фронт»). Це російська політична коаліція неурядових організацій та політичних партій, яку підтримують влада і Міністерство оборони.

ISW зазначає, що «Народний фронт» стежить за виконанням указів Путіна та дедалі частіше виступає в ролі ініціативи з військової допомоги, надаючи допомогу російським військовослужбовцям, які воюють в Україні. Організація також включає проєкт із виробництва безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби «Клуб Кулібіна», яка розробляє та випробовує технології для російських військових.

Читайте також: Більше війни, менше грошей: про що може свідчити скорочення виплат на війну Росії в Україні

Інститут наводить заяву Путіна, за якою «Народний фронт» нібито став масовим громадським рухом завдяки «переважній більшості громадян Росії», які бажають захищати російські «життєві принципи та цінності», і що російські військові користуються «повною, загальнонаціональною підтримкою» серед російського населення.

На думку дослідників, президент РФ намагається зміцнити суспільну підтримку «Народного фронту» та війни, щоб збільшити набір добровольців серед російських громадян:

«Меседжі Путіна щодо нібито «переважної» підтримки російським населенням військ, які воюють в Україні, свідчать про те, що Кремль намагається боротися з проблемами добровільного набору та суспільної підтримки війни. ISW спостерігає ознаки того, що Кремль намагається підтримувати рівень добровільного набору».





Організація повторює свою оцінку, що Путін «не хоче оголошувати чергову часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення та залишається відданим просуванню зусиль з прихованої мобілізації».

У червні російське видання «Медіазона» повідомило, що в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну до судів надійшло 20 538 справ за статтями про самовільне залишення частини, невиконання наказу та дезертирство.