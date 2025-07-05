ГУР: Кремль хоче втягнути Лаос у війну проти України

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що Росія, шукаючи можливостей для продовження агресії на тлі значних бойових втрат і поступового виснаження ресурсів, намагається втягнути Лаос у війну проти України.

«Окрім масового залучення найманців із країн Африки й Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях», – йдеться в заяві.

За повідомленням, Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.

«Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 «військовослужбовців-саперів» і сприяти розмінуванню Курщини. Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу Російській Федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України», – кажуть у ГУР.

Редакція поки не може перевірити наведені дані з інших джерел. Влада РФ офіційно про залучення сил Лаосу не заявляла. У Лаосі це також не коментували.

Минулого місяця південнокорейська розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявляв, що Росія, схоже, намагається використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

17 червня за підсумками переговорів у Пхеньяні секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу і лідера КНДР Кім Чен Ина стало відомо, що Північна Корея пообіцяла направити до Росії тисячу саперів і п’ять тисяч військових будівельників для відновлення Курської області РФ.

У 2023 році Росія спростила процедуру отримання віз для громадян 19 країн, більшість із яких розташовані в Азії, зокрема і Лаосу й КНДР.