Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Армія Росії втратила понад 1000 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці M109 «Паладин» по російських позиціях поблиз Торецька, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці M109 «Паладин» по російських позиціях поблиз Торецька, червень 2025 року

Генеральний штаб Збройних сил вранці 7 липня оновив дані про втрати російських військ. За даними командування, армія РФ втратила близько 1 100 людей особового складу за попередню добу, а її загальні втрати за час повномасштабної війни сягнули 1 027 540 військових.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:

  • 10 995 танків (+3 за останню добу)
  • 22 963 бойові броньовані машини (+7)
  • 29 993 артилерійські системи (+33)
  • 1 432 реактивні системи залпового вогню (+2)
  • 1 192 засоби протиповітряної оборони
  • 421 літак
  • 340 гелікоптерів
  • 44 058 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+233)
  • 3 439 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 54 370 автомобілів і автоцистерн (+118)
  • 3 927 одиниць спеціальної техніки (+2)

Напередодні російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля приховати втрати Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Читайте також: Зеленський: Росія може мобілізувати 40-50 тисяч осіб на місяць, Україна – 27 тисяч

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG