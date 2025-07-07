Армія Росії втратила понад 1000 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил вранці 7 липня оновив дані про втрати російських військ. За даними командування, армія РФ втратила близько 1 100 людей особового складу за попередню добу, а її загальні втрати за час повномасштабної війни сягнули 1 027 540 військових.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:

10 995 танків (+3 за останню добу)

22 963 бойові броньовані машини (+7)

29 993 артилерійські системи (+33)

1 432 реактивні системи залпового вогню (+2)

1 192 засоби протиповітряної оборони

421 літак

340 гелікоптерів

44 058 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+233)

3 439 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

54 370 автомобілів і автоцистерн (+118)

3 927 одиниць спеціальної техніки (+2)

Напередодні російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля приховати втрати Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



