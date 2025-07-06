«Доставку «піци» робимо до столу наших ворогів»: як воює 141-ша ОМБр на Донеччині

Щоденні штурми армії РФ із застосуванням броньованої техніки та мотоциклів; засилля російських дронів, що ускладнюють логістику та загрожують бойовим розрахункам, – у таких умовах стримують наступ військ РФ на Донеччині бійці 141-ї ОМБр, на позиціях яких побували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Зважаючи на провідну роль безпілотників у відбитті штурмів, в артилерійському дивізіоні бригади не тільки розвивають напрямок FPV, а ще й переобладнують російські дрони для завдання ударів по бойових позиціях. А в батальйоні «Пекельна кухня» навіть проєктують нові ударні БпЛА. Проте, кажуть, від держави очікують масштабування ефективного досвіду застосування дронів на усі війська.

Дорога до місця зустрічі з бійцями спочатку має сталий трафік. Згодом машини зникають повністю. Добре, що детектор FPV-дронів не подає сигналів.

Проїжджаємо околиці населеного пункту, приватний сектор: подвір’я порожні, ворота відчинені, деякі будинки розбиті, немає навіть котів чи собак. Це вже звичні ознаки наближення лінії фронту.

Затим стрічаємо двійко спалених автівок. Згодом дізнаємося, що вранці російські дрони знищили на цій дорозі не менше ніж п’ять машин.

Артилерійський дивізіон: снаряди і дрони

Без пригод дістаємося до розташування самохідного артилерійського дивізіону (САДн). Тут командує «Ковбой». Йому зараз 26 років, воює із 2020 року, з часів ООС.

«Те, що буде повномасштабна війна, я відчував дуже ясно. Адже АТО/ООС не могли так просто скінчитися. Ми бачили масштаби пропаганди РФ. І рано чи пізно це мало перерости у велику війну», – міркує командир артдивізіону.

Комбіновані штурми, «Рубікон», FPV у голову

Штурмові дії противника у зоні відповідальності САДн відбуваються щодня, інколи – по декілька разів на добу. Штурмують і малі піхотні групи, і на мотоциклах. Бувають комбіновані штурми з застосуванням броньованої техніки та мотоциклів, а також піших груп і великої кількості вогневих засобів.

А ще російські БпЛА значно ускладнили тут військову логістику.

Втрачаємо велику кількість легкових і вантажних автівок

«Із перехоплень розвідки стало відомо, що на цей напрямок були перекинуті сили ворожого підрозділу «Рубікон». Це ті пілоти FPV, які вибивали логістику на Курському напрямку. Зараз це дійсно для нас велика проблема: ми втрачаємо велику кількість легкових і вантажних автівок. Боротися з ними дуже важко. Літають вони і на оптоволокні, і на простих дронах, але мультичастотних. Вони фактично не піддаються впливу засобів РЕБ», – зазначає «Ковбой».

Аби протидіяти російським дронами, біля кожної гармати чергують бійці з дробовиками, працюють мобільно-вогневі групи та РЕБ.

До прикладу, каже «Ковбой», на одну позицію упродовж трьох годин прилетіли 15 російських FPV-дронів. З них збили більше за половину.

Щодо протидії штурмам, то в дивізіоні розвивають напрямок дронів: і розвідувальних, і ударних. Днями планують почати роботу перші екіпажі FPV-дронів.

«Результат не змусить себе чекати: противника дуже багато. На підготовку в нас декілька тижнів. І мають бути хороші відео результатів», – переконаний командир САДн.

Нещодавно, ділиться він, війська РФ пошкодили одну гармату. Та зайнялася. Боєць почав гасити пожежу і не почув, як підлітає російський дрон.

«FPV-дрон влучив бійцю у шолом, не розірвався одразу, впав. Боєць зробив кілька кроків назад – і тільки тоді дрон вибухнув. Боєць отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Він уже ходить і, мабуть, надовго запам’ятає цей випадок», – посміхається «Ковбой».

Російські дрони – проти військ РФ

У майстерні артдивізіону дають друге життя трофейним дронам, аби спрямувати їх на російські позиції. Керує тут боєць із позивним «Стюард»: він працював бортпровідником на авіарейсах, тому і отримав таке псевдо.

«Стюард» показує російський дрон. На одному з ребер, зроблених зі склотекстоліту, триколорна наліпка з написом російською: «Облётано».

«Цей дрон збили хлопці з артилерійського розрахунку на одній із позицій, коли він намагався атакувати. Хлопці дуже вдало його приземлили: пошкодили один із променів і трохи пошкодили дроти. І двигуни, і вся електроніка абсолютно робочі. Щоби його запустити в роботу, треба оновити програмне забезпечення і замінити жорстку раму. Це – копійчані витрати. До прикладу, рама коштує 1100-1300 гривень», – пояснює «Стюард».

Також боєць показує електронні нутрощі і шматок хвоста російського ударного БпЛА літакового типу «Молнія».

«Був приліт цього БпЛА по позиції наших пілотів. На щастя, всі залишилися живі-здорові, – переповідає «Стюард». – Усе, що вдалося із цього дрона витягнути, у перспективі, коли ми доведемо до ладу наше виробництво FPV, спробуємо виготовити і БпЛА літакового типу».

«Пекельна кухня»: клієнти задоволені

На іншій локації показують ще одну майстерню дронів. Бійці називають її ласкаво і з посмішкою: «Пекельна кухня». Тут готують до бойового застосування різні типи БпЛА.

«Наш батальйон так і називається: «Пекельна кухня». Годуємо до усир*чки непроханих гостей. Робимо різні «страви» гаряченькі. Ніхто ще не скаржився, клієнти задоволені», – пояснює боєць Михайло.

Він – на війні з першого дня повномасштабного вторгнення. У цивільному житті був заступником голови правління з охорони праці у міжнародній компанії.

«Ніколи не був дотичний до дронів. Але знайшов однодумців, ми зрозуміли, в якому напрямку рухається війна – це війна технологій. Людей у нас не так багато, щоб змагатися з росіянами, – тому їх треба перемагати тільки технологіями», – переконаний боєць.

Його дрони уражають різну броньовану техніку. Нещодавно, ділиться Михайло, здійснили дистанційне мінування. І саме на цих мінах підірвався російський мостоукладач, що мав подолати протитанковий рів: техніка була захищена засобами РЕБ, проте міни її спинили і знищили.

Проте у фокусі уваги пілотів – особовий склад військ РФ, а також укриття (бліндажі, підвали, будівлі тощо).

«Доставку «піци» робимо безпосередньо до столу наших ворогів», – посміхається Михайло.

Крило-камікадзе: фірмова «страва»

Михайло показує крило з пінопласту, поряд лежать декілька літакових корпусів з хвостовиками. За словами бійця, це – один із перспективних проєктів «Пекельної кухні».

«Ці «крила-камікадзе» дозволяють уражати противника на більшу глибину, порівняно з FPV-дронами – на 30-40 км. Собівартість цього літачка – до 50 тисяч гривень – можна порівняти із гарним FPV-дроном. Ми вже літали на цих «крилах». Але їх треба застосовувати із розвідувальними крилами для цілевказання та контролю за ураженням. А ще треба мати більше людей, які захочуть працювати на «крилі», – ділиться боєць.

Що в армії РФ

За спостереженнями «пекельних кухарів», у військах РФ, за аналогією з українськими, є свої спеціальні підрозділи БпЛА. Серед них – «Рубікон».

Вони працюють, кажуть українські бійці, «шикарно»: «На нестандартних частотах, на глибину до 42 кілометрів; працюють з «дрономатками» (один дрон великої вантажопідйомності переносить на значну відстань декілька звичайних FPV-дронів – ред.), з дронами-ретрансляторами (посилюють сигнал від оператора до дрона задля ураження цілей на значних відстанях – ред.)».

«Ці технології у росіян є. Їхньою перевагою є те, що вони на державному рівні дуже швидко найпередовіші технології масштабують. У нас, на жаль, це все більше тримається на волонтерах, на ентузіазмі. І державної політики в тому, щоб масштабувати найбільш передовий досвід, поки що ми не спостерігаємо, – каже «пекельний кухар» Михайло. – Найкращі технології та передовий досвід мають бути доступними для всіх підрозділів безпілотних систем. Адже це той напрямок, який зараз завдає найбільших втрат ворогу».

«Потрібні люди, які розбираються у технологіях»

За словами Михайла, його підрозділ наразі відчуває потребу в людях: пілотах, коригувальниках;

людях, які працюють з вибуховими речовинами та боєприпасами;

які знають радіоелектроніку;

які працюють з інформацією;

які займатимуться тиловим забезпеченням.

«Є кому навчити, але: якщо людина не має бажання – ти її не навчиш. А якщо вона прийшла сюди вмотивована, з бажанням, то люди дуже швидко ростуть і досягають досить високих результатів», – ділиться досвідом боєць.

Він упевнений, що роль дронів у війні лише зростатиме. Зокрема, буде більше різних систем, які виконуватимуть завдання піхотинця: наземні роботизовані комплекси (НРК) різних типів, вогневі точки, роботи-камікадзе тощо.

«Зараз я дивлюся на те, як Китай прогресує в цьому питанні: вони піднімають десятки тисяч дронів (рій дронів) одночасно нібито для світлового шоу, але ми прекрасно розуміємо, що це відпрацювання бойових військових технологій, – зауважує Михайло. – І Китай готується до війни зовсім іншого вже ґатунку. І якщо ми не будемо йти в ногу з цими технологіями – то ризикуємо програти».

Донбас Реалії того дня пощастило: на зворотному шляху детектор перехопив відеосигнал російського FPV, але його пілот вирішив нас не атакувати.



У таких умовах відбувається щоденна цивільна та військова логістика на одному з напрямків наступу російських військ у Донецькій області.

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