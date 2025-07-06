На фронті відбулось 149 бойових зіткнень, сили РФ застосували для атак 1275 дронів – Генштаб

Від початку доби неділі, 6 липня, на фронті відбулось 149 бойових зіткнень із російськими військами, а для атак сили РФ застосували 1275 дронів, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер. Армія РФ завдала 10 авіаударів, загалом скинула 24 керовані авіаційні бомби та здійснила 231 артилерійський обстріл, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у командуванні.

Водночас за даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку сили РФ 20 разів атакували в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в напрямку населеного пункту Хатнє, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

«На Куп’янському напрямку армія Росії протягом дня шість разів намагалася просунутися до українських позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів», – йдеться у вечірньому зведенні.

Також відомо, що від початку доби 6 липня сили РФ 40 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка.

«За наявною інформацією, втрати російських окупантів на напрямку за сьогодні становлять 117 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв’язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль солдатів РФ», – уточнили у ЗСУ.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



