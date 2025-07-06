Російські військові 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранений і руйнування – Лукашук

Від початку доби 6 липня сили РФ майже 30 разів атакували дронами і артилерією Нікопольщину, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За даними місцевого чиновника, під ударами опинилися Нікополь, а також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.

«Внаслідок атак сталися кілька пожеж, пошкоджено багатоповерхівку, торгівельний центр, приватне підприємство, п’ять приватних будинків, три господарські споруди та інші об’єкти. Дві надвірні споруди повністю знищені, зруйнована інфраструктура, сонячні панелі та газогони», – зазначив Лукащук.

Крім того, за його словами, у Синельниківському районі Дніпропетровської області через російський обстріл зазнав поранення 51-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



