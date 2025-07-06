Прокуратура: внаслідок удару Росії по Куп’янську постраждало троє людей

Армія РФ у неділю, 6 липня, тричі вдарила по Куп’янську на Харківщині, йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

За даними відомства, внаслідок ударів постраждало троє людей.

«За даними слідства, 6 липня близько 14:20 російський FPV-дрон вдарив по м. Купʼянськ. Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення. Близько 17:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. У чоловіка 56 років – гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок», – повідомили у прокуратурі.



Згодом, о 20.40 сили РФ завдала по Куп’янську повторного удару, зазначили у відомстві.





«Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка отримала вибухове поранення та акубаротравму – потерпілу госпіталізували до лікарні. Уточнюється, який саме вид озброєння застосував ворог», – кажуть у пресслужбі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



