Військовий експерт каже про справжній «коридор» для дронів і ракет ЗСУ в напрямку Криму

На мисі Тарканкут в анексованому Криму Сили оборони півдня знищили дорогий російський радіолокаційний комплекс. Його станції могли виявляти ракети і безпілотники на дальності до 600 кілометрів, але тепер протиповітряна оборона півострова із західного напрямку оголена. Що це означає і які можливості відкриваються для ЗСУ, а також про унікальну нову тактику ураження військових об'єктів дізнавалися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У ніч з 1 на 2 липня 2025 року в Криму спецпідрозділом Національної гвардії України, у взаємодії з 73 Морським центром Сил спеціальних операцій, проведено високоточну спеціальну операцію з використанням морських платформ та ударних бортів», – повідомляє український мілітарний телеграм-канал DroneBomber.

Стверджується, що знищено одразу три надважливі цілі:

• РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» – 1 одиниця,

• РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» – 1 одиниця,

• КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» – 1 одиниця.

Телеграм-канал «Кримський вітер» пізніше опублікував відео знищення радіолокаційних станцій біля села Маяк на мисі Тарханкут, зазначивши, що вражений російський радіолокаційний комплекс «Небо-М» вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Наступного дня моніторингова група «Кримського вітру» на основі аналізу супутникових знімків NASA Firms відзначила сліди вигоряння на східній околиці села Маяк. Це ж місце можна впізнати в опублікованому відео.

У російських провоєнних пабліках пишуть так: «Сьогоднішню атаку на Тарханкут коментувати не маємо бажання, бо доведеться матюкатися». Зазначають, що атаку проводили з безекіпажних катерів, з яких запустили FPV-дрони, якими керували на частоті від 700 до 900 МГц, а російські станції радіоелектронної боротьби в районі Тарханкуту працюють на частотах 1200-1600 МГц, і ці БПЛА не змогли нейтралізувати.

Найсучасніший комплекс дальньої дії

Знищений на Тарханкуті 55Ж6М «Небо-М» – це мобільний радіолокаційний комплекс (МРЛК) виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах. У Збройних силах РФ його прийнято на озброєння 2012 року і він є одним із найбільш новітніх.

У комплексі використані засоби виявлення зі значними зонами виявлення малорозмірних і малопомітних цілей, зокрема виконаних за технологією «стелс». Для РЛК характерне швидке виявлення високошвидкісних цілей, високий темп оновлення та видачі інформації, зокрема за швидкісними і маневровими цілями, великі дальності виявлення пусків балістичних ракет, супровід балістичних цілей на великій висоті.

До комплексу «Небо-М» входять згадувані в повідомленні радіолокаційний модуль метрового діапазону – РЛМ-М (модифікація РЛС «Небо-СВУ»), а також радіолокаційний модуль дециметрового діапазону РЛМ-Д – це РЛС «Противник-ГЕ». Зона виявлення комплексу становить 600 кілометрів, кількість супроводжуваних цілей – 200.

Крім того, як повідомляється, знищено об'єкт КУ РЛК – це кабіна управління комплексом.

У комплекс «Небо-М» також може входити РЛМ-С – радіолокаційний модуль сантиметрового діапазону (модифікація РЛС 64Л6 «Гамма-С1»). Але невідомо, чи була така РЛС на Тарханкуті.

«Діряве» небо на заході Криму

Про те, чим важливе ураження таких радіолокаційних станцій, Крим.Реалії на умовах анонімності розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«Кожен радіолокаційний модуль являє собою багатофункціональну трикоординатну РЛС на базі активної твердотільної фазованої антенної решітки. Особливість радіолокаційного комплексу полягає в тому, що РЛС різного діапазону, які входять до його складу, працюють не незалежно, а в адаптивній взаємодії, що дає змогу об'єднати переваги цих діапазонів і отримати унікальну сукупність тактико-технічних характеристик: значні дальності виявлення всіх типів цілей, притаманні довгохвильовому діапазону, та високоточне вимірювання координат у короткохвильовому діапазоні», – каже експерт.

Підполковник запасу каже про велику дальність виявлення цілей – до 600 кілометрів, що дає змогу РЛК «Небо-М» виконати завдання не тільки протиповітряної, а й протиракетної оборони.

«Для прикладу, від мису Тарханкут до Києва і Харкова на півночі, а також Кам'янця-Подільського на північному заході по 590 кілометрів, до Сєвєродонецька на північному сході – 600 кілометрів. Тобто, дві третини України, включно з окупованими територіями, охоплює зона дії цього РЛК», – зазначає офіцер запасу ЗСУ.

За його словами, виведення з ладу такої важливої складової протиракетної та протиповітряної оборони робить не просто «дірку» в радіолокаційному покритті, а справжній «коридор» для українських дронів і ракет у напрямку анексованого Криму.

«А з урахуванням того, що лише кілька днів тому в Саках знищили радіолокаційні станції «Ниобий-СВ» і «Противник-ГЕ», які виконують такі самі функції та працюють на таких самих дальностях, можна вважати, що на якийсь час Крим із західного та північно-західного напрямків не прикритий. І це відкриває вікно можливостей для Сил оборони України», – заявляє військовий експерт із Криму.

Нова ударна тактика

На опублікованому відео можна помінити, що недалеко від берега мису Тарханкут з безекіпажного катера злітає гексакоптер. Тип БПЛА, застосованого Силами оборони півдня, невідомий.

Найбільше він схожий на безпілотник «Баба Яга» – це неофіційна назва, яку російські військові використовують для позначення українських ударних дронів-гексакоптерів, зокрема, моделі Vampire, розробленої компанією SkyFall. Ці дрони, також відомі як «бомбери», широко застосовуються в бойових діях, переважно для нічних операцій. Вони здатні нести корисне навантаження до 15 кг і мають дальність польоту до 10 кілометрів.

Усі дрони типу «Баба-Яга» обладнані тепловізорами для роботи ночами. Номенклатура «бомб» широка: мінометні снаряди, кумулятивні гранати РКГ-3, постріли для протипіхотних гранатометів у спеціальних касетах, наземні міни і навіть терміт.

Про характеристики «морського» побратима «Баби Яги» нічого не відомо, але з поставленими завданнями всі дрони впоралися на відмінно.

«На відеокадрах можна помітити, що всі боєприпаси були скинуті точно туди, де розташовується апаратура радіолокаційних станцій, а отже, шкоди було завдано максимальної», – коментує на умовах анонімності військовий експерт із Криму.

Раніше в травні Головне управління розвідки Міноборони України представило модифікації своїх морських дронів Magura:

знамениту «кілерку» кораблів чорноморського флоту росії Magura V5 ;

; мультифункціональну платформу Magura W6P ;

; дрон-ракетоносій Magura V7 , який вперше в історії знищив бойовий літак противника;

, який вперше в історії знищив бойовий літак противника; модель Magura V7, оснащену бойовим кулеметним модулем.

А в документальному фільмі «Морський бій. Епоха дронів» були показані кадри з морськими бойовими платформами.

У відео – два морські дрони, які сильно відрізняються від уже звичних ударних безпілотників Magura V5. Перший з них оснащений традиційним двигуном для човна з лопатями замість водометів, а також може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.

Можливо, саме такі безекіпажні катери довезли морських побратимів «Баби Яги» до берегів Кримського півострова.



