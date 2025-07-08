ISW: армія Росії, ймовірно, «змінює пріоритети» наступу з Костянтинівки на Покровськ

Російські війська, можливо, змінюють пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки, припускає Інститут дослідження війни в звіті від 7 липня.

Аналітики посилаються на відео із встановленою геолокацією, опубліковані 6 та 7 липня, які свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоекономічного (на схід від Покровська) та на півдні Новоекономічного.

«Російські війська, схоже, переорієнтовують свою увагу на район на північний схід від Покровська в напрямку Добропілля (на північний захід від Покровська) після відновлення наступів у цьому районі у травні 2025 року. Нещодавно ISW оцінював, що ці просування підтримують як захоплення Покровська, так і створення виступу, який дозволить російським військам у довгостроковій перспективі спробувати охопити Костянтинівку та ширший пояс фортець України – серію укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України», – йдеться в тексті.





За спостереженнями Інституту, війська РФ не досягли значних успіхів у районі на захід від Торецька в напрямку Костянтинівки з початку червня 2025 року, тож російське командування, ймовірно, тимчасово відмовляється від пріоритету цих зусиль на користь більш опортуністичних просувань у напрямку Покровська.

ISW згадує заяву російського «воєнкора» про те, що російські війська раніше безуспішно намагалися просунутися до Новоекономічного зі сходу поблизу Малинівки, але нібито змогли просунутися до населеного пункту з півдня.

«Російські війська, ймовірно, спробують використати ці здобутки для просування до Родинського (на північ від Покровська та на північний схід від Новоекономічного) та змусять українські війська відступити з Покровська та Мирнограда (на схід від Покровська) під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок», – припускають аналітики.

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Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



