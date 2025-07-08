Генштаб ЗСУ повідомляє про 188 боєзіткнень на фронті протягом доби

Російська армія продовжувала атакувати на кількох напрямках протягом попередньої доби, концентруючи більшість штурмів на Покровському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 8 липня. Загалом, протягом минулої доби командування зафіксували 188 бойових зіткнень.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках напередодні відбулося вісім боєзіткнень, на Південно-Слобожанському напрямку – 19 російських штурмів українських позицій.

Сили оборони відбили дві російські атаки на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Загризового.

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«На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки», – йдеться в зведенні.

Бойові дії тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка», – повідомляє штаб.

Російська армія 30 разів атакувала позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Українські війська також відбивали російські штурми на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.





Раніше ISW припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною Інституту, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська та Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



