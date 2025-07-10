В ОВА повідомили, який відсоток територій Донеччини перебуває під російською окупацією

На території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), повідомила обласна військова адміністрація у відповідь на запит проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії. В ОВА уточнили, що це дані станом на 1 липня 2025 року.

«Орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донецької області складає 66,7 %», – зазначили в ОВА.

В обласній військовій адміністрації також заявили, що на сьогодні Донеччина є регіоном, що найбільше потерпає від збройної агресії Росії.

«За цих обставин, в умовах значної ескалації бойових дій, об’єкти житлового фонду зазнають постійних пошкоджень і руйнувань. Відповідно до інформації департаменту житлово-комунального господарства, за оперативною інформацією райдержадміністрацій, районних військових адміністрацій, за період з 24.02.2022 по 02.07.2025 на територіях населених пунктів області, підконтрольних українській владі, пошкоджено/зруйновано 46 430 житлових будинків», – йдеться у відповіді.

Як зазначили в ОВА, за оцінкою групи у складі Світового банку, уряду України, Європейської комісії й Організації Об’єднаних Націй, Донецька область має найбільший за розміром обсяг загальних прямих збитків, завданих РФ, що складають 43,2 мільярда доларів (станом на кінець 2024 року).

Крім того, в ОВА повідомили, що понад 1,5 мільйона жителів підконтрольної українській владі території області залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«За оперативною інформацією, отриманою від районних держадміністрацій, військових районних адміністрацій, кількість мешканців, які залишилися на підконтрольний українській владі територій Донецької області станом на 30 червня 2025 року становить 269 117 осіб. Облдержадміністрація не володіє інформацією стосовно чисельності населення на тимчасово окупованих територіях області», – йдеться в повідомленні.

На початку цього року в ОВА повідомляли, що станом на лютий загалом під окупацією перебували 784 населені пункти Донеччини (447 – від 2014 року), що складало орієнтовно 60,4% від загальної кількості населених пунктів області. Такі дані ОВА повідомляла у відповідь на запит Суспільного.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.