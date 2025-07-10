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Донбас

Криза під Лиманом: Росія знайшла слабке місце в обороні ЗСУ?

Військовослужбовець 28-ї ОМБр ЗСУ в САУ M109 Paladin на передовій поблизу Торецька у Донецькій області, 2 червня 2025 року
Військовослужбовець 28-ї ОМБр ЗСУ в САУ M109 Paladin на передовій поблизу Торецька у Донецькій області, 2 червня 2025 року

Армія Росії другий день поспіль просувається на східному березі річки Оскіл – про це повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, цього разу агресор просунувся біля сіл Борівська Андріївка та Зелений Гай у напрямку Борової. Звідси армії РФ залишається близько 8 кілометрів до цього селища, і трохи менше – до берега Оскола.

За день до цього DeepState фіксував значне просування агресора південніше – на Катеринівському виступі в бік берега Оскола.

Метою цих просувань, на думку військових аналітиків, може бути або окупація Лиману, або оточення угруповання Сил оборони на східному березі Оскола.

У разі, якщо агресор таки дійде до берега річки, він переріже логістику українським захисникам там – що дуже ускладнить оборону.

На цьому тлі кількість штурмів на Лиманському фронті зростає – Генштаб ЗСУ повідомив уранці 10 липня про 30 атак за добу. За день до цього їх було 19.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

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