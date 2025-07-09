Армія РФ просунулась до Лиману: наскільки зросла загроза для міста?

Російська армія захопила значні території на Катеринівському виступі – відносно новому плацдармі на східному березі річки Оскіл у напрямку Лиману на Донеччині. Про це 9 липня повідомив проєкт DeepState.

Звідси загарбникам залишається близько 13 кілометрів до берега Осколу, і близько 10 – до Лиману.

Лиман, по суті, – крайнє північне місто «ланцюга фортець» на Донбасі – великих промислових міст Слов'янсько-Краматорської агломерації. З півдня армія РФ намагається наблизитися до них із боку Костянтинівки.

Лиманський напрямок залишається досить гарячим, зважаючи на зведення Генштабу ЗСУ: за минулу добу відомство нарахувало тут 19 атак.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: