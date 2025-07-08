Росія змінює цілі на Донбасі?

Російська армія, ймовірно, змінює пріоритети наступальних операцій на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб підійти до Костянтинівки – про це у своєму звіті за 7 липня зазначив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Схоже, російські війська переорієнтовують свою увагу на район на північний схід від Покровська в напрямку Добропілля», – написали аналітики.

Також вони зауважили просування армії агресора на північний схід від селища Новоекономічне.

Це ж просування помітив і проєкт DeepState на початку липня – Росія окупувала село Коптєве і підійшла до села Разіне на північ від Новоекономічного.

Останнє селище лежить на трасі на Мирноград зі сходу. Теоретично РФ може пробиватися звідси на Добропілля – аби створювати загрозу одночасно і Покровську, і Костянтинівці.

Напрямок залишається найгарячішим на фронті вже кілька місяців – уранці 8 липня Генштаб повідомив про 68 атак тут зі 188 штурмів на всіх фронтах.

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