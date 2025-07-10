Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії Росії за добу

Російська армія втратила близько 920 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 030 580 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 011 танків (+11 за добу)

22 972 бойові броньовані машини (+3)

30 140 артилерійських систем (+38)

1 437 реактивних систем залпового вогню (+3)

1 193 засоби протиповітряної оборони

421 літак

340 гелікоптерів

44 781 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+324)

3 445 крилатих ракет (+6)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

54 656 автомобілів і автоцистерн (+81)

3 929 одиниць спеціальної техніки

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.







