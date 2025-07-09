Сирський: за червень Сили безпілотних систем уразили понад 19,6 тисячі цілей РФ

У червні кожна третя російська ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку Сил безпілотних систем, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Загалом, за його словами, за попередній місяць угруповання Сил безпілотних систем уразило понад 19,6 тисячі цілей, знищило – 5024. Зокрема, знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ, зазначив Сирський і додав, що 9 липня заслухав доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді.

«Зараз дуже важливий момент у війні. Вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості й якості. Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед – піхоти, яка найбільш дієва в наступі. Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів – і БпЛА, і наземні роботизовані комплекси», – цитує слова Сирського пресслужба Генштабу.

Роберт Бровді (позивний «Мадяр») очолив Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України після указу президента України Володимира Зеленського №386, оприлюдненого 3 червня.

20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ 20 повідомили про створення угруповання СБС, яке об’єднає всі складові роду сил, для «підвищення ефективності управління, трансформації Сил й адаптації до вимог сучасної війни». Командування очікує, що це забезпечить злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем. Угрупованням керує командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

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