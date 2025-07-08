У Росії ударний безпілотник «Альтіус» упав на будинок під час «навчального польоту»

У Казані російський розвідувально-ударний безпілотник упав на один із будинків у садовому товаристві «Дубки», повідомило видання «Бізнес Online».

Інцидент, за даними пресслужби голови Татарстану, стався 8 липня о 9:10 під час випробування «цивільного літального апарата». Під час навчального польоту апарат втратив керування та впав на дачну ділянку, сказано в повідомленні.

У будинку живе пенсіонер, але сьогодні його там не було. На території ділянки сталася пожежа, з відео незрозуміло, чи згорів його будинок. «Бізнес Online» пише, що пожежа «знищила будинок», а «літальний апарат розвалився на частини».

Державне агентство «РИА Новости» з посиланням на розробника повідомило, що дрон упав через те, що «навігацію порушили невстановлені засоби» радіоелектронної боротьби (РЕБ). Для заходу на посадку довелося виводити апарат на друге коло. Посадка здійснювалася в інерційному режимі, сталася позаштатна ситуація.

«Альтіус» («Альтаїр») здатний перевозити вантажі масою до п’яти тонн. Його розробка розпочалася у 2011 році на Дослідно-конструкторському бюро імені Симонова. У 2018 році, пише «Медіазона», голову підприємства Олександра Гомзіна заарештували у справі про розкрадання при розробці цієї та ще однієї моделі дронів. Він отримав вісім років колонії, але був звільнений після закінчення терміну давності. Розробку «Альтіуса» того ж року передали Уральському заводу цивільної авіації.

У серпні 2021 року заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко заявляв, що восени перший важкий ударний комплекс із безпілотними літальними апаратами «Альтіус» надійде до Збройних сил РФ, а в грудні того ж року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу говорив, що випробування «Альтіуса» завершені. Про застосування цього дрона на війні проти України не повідомлялося.