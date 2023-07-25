У Пентагоні відреагували на інцидент з російським винищувачем в Сирії

У Пентагоні відреагували на пошкодження безпілотника США MQ-9 Reaper російським винищувачем у небі над Сирією.

«Я не можу говорити, чому росіяни продовжують таку небезпечну, непрофесійну поведінку, але ми бачимо, я б сказала, зростання цього. Лише 23 числа був російський винищувач, який пролетів дуже небезпечно близько до одного з наших безпілотників MQ-9, який виконував місію знищення ІДІЛ», – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона зауважила, що російські війська знають, «де ми працюємо».



«Немає виправдання тому, як їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі. Тому ми знову закликаємо росіян діяти відповідно до міжнародного права», – додала Сінгх.

25 липня американські Військово-повітряні сили заявили, що російський винищувач пошкодив розвідувальний безпілотник США MQ-9 Reaper у небі над Сирією. Це сталося 23 липня. Тоді літак майже впритул наблизився до дрона і скинув на нього ракетні теплові пастки.

За повідомленням ВПС США, був серйозно пошкоджений пропелер дрона, але операторам удалося продовжити політ та повернути його на базу.

Пентагон регулярно звинувачує російську авіацію в порушенні безпеки польотів у небі над Сирією. Минулого тижня ВПС повідомили, що російський винищувач небезпечно наблизився та створив зону турбулентності перед повітряним командним пунктом MC-12.

14 березня розвідувальний дрон MQ-9 був затоплений у Чорному морі після зіткнення або близького прольоту російського винищувача Су-27. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив ордени Мужності пілотам російських винищувачів, які брали участь у переслідуванні. Представник Білого дому назвав пілотів «ідіотами, які порушують безпеку польотів».