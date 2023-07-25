Російський винищувач пошкодив американський дрон над Сирією

Винищувач Повітряно-космічних сил Росії пошкодив розвідувальний безпілотник США MQ-9 Reaper у небі над Сирією. Літак майже впритул наблизився до дрона і скинув на нього ракетні теплові пастки, повідомила пресслужба американських Військово-повітряних сил.

Як ідеться в повідомленні, внаслідок зіткнення з пастками був серйозно пошкоджений пропелер дрона. Операторам удалося продовжити політ та повернути його на базу.

Згідно з повідомленням ВПС, MQ-9 Reaper виконував над Сирією місію проти угруповання «Ісламська держава». Поведінка російського пілота була названа «зухвалою зневагою безпеки польотів». ВПС США закликали Росію припинити «безрозсудну, неспровоковану та непрофесійну поведінку».

Пентагон регулярно звинувачує російську авіацію в порушенні безпеки польотів у небі над Сирією. Минулого тижня ВПС повідомили, що російський винищувач небезпечно наблизився та створив зону турбулентності перед повітряним командним пунктом MC-12.

14 березня розвідувальний дрон MQ-9 був затоплений у Чорному морі після зіткнення або близького прольоту російського винищувача Су-27. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив ордени Мужності пілотам російських винищувачів, які брали участь у переслідуванні. Представник Білого дому назвав пілотів «ідіотами, які порушують безпеку польотів».