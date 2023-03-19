Росія згортає пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погоду – Гуменюк

Російські сили зупинили пошукові роботи в Чорному морі, повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону 19 березня.

За даними Гуменюк, російське корабельне угруповання продовжує маневрувати в Чорному морі, тримаючись подалі від контрольованого Україною берега, «щоб не бути ураженими нашою зброєю».

«Також спостерігається згортання пошукової операції в тому районі, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – пояснила Гуменюк.

У Збройних силах України 16 березня не виключили, що війська РФ можуть здійснювати підводну діяльність у Чорному морі, пов’язану з пошуком збитого безпілотника США.

Читайте також: Безпілотник США таки зайшов в акваторію Чорного моря – кілька годин він кружляв у повітряному просторі Румунії

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».