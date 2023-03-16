У ЗСУ не виключають підводної діяльності РФ у Чорному морі з пошуку безпілотника США

У Збройних силах України не виключають, що війська РФ можуть здійснювати підводну діяльність РФ у Чорному морі, пов’язаної з пошуком збитого безпілотника США. Таку ймовірність не виключила в ефірі проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас Реалії» речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«На даний момент вже 23 кораблі, серед яких п’ять ракетоносіїв, причому два з них – підводних. Тобто під водою теж відбувається певна діяльність. І цілком ймовірно, що частина цього корабельного угруповання задіяна в тій самій пошуково-рятувальній операції, яку вони анонсували заздалегідь», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що кораблі РФ тримаються на досить поважній відстані від контрольованого Україною берега, це як мінімум 150-200 км – десь 100 морських миль.

«І тому їхнє абсолютне місцезнаходження не в кожному разі ми можемо спостерігати. Хоча бачимо, що є і саме в тому районі», – додала Гуменюк.

Сьогодні Наталія Гуменюк вже повідомляла, що у Чорному морі фіксується нетипова активність та кількість кораблів РФ.

Раніше у Білому домі припустили, що збитий над Чорним морем безпілотник можуть і не знайти з огляду на глибину, куди він упав.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».