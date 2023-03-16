У Чорному морі фіксується нетипова активність та кількість кораблів Росії –Гуменюк

У Чорному морі фіксується нетипова активність та кількість корабельного угруповання Росії, повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угруповання у Чорному морі і за діями ворога. Дійсно, зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний. 28 ракет максимально можуть бути споряджені для запуску», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, активність пов'язана з розширенням корабельного складу, є багато одиниць допоміжного флоту.

«Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій у Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас. Але наше ретельне спостереження дає свої результати – ми бачимо і розуміємо їхні кроки наперед», – додала Гуменюк.

Напередодні Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 російських кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 28 ракет.