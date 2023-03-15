Інцидент зі збиттям безпілотника США над Чорним морем «розслідується» – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 15 березня, що інцидент із падінням американського безпілотника в Чорне море «розслідується». Виступаючи на пресконференції в ефіопському місті Аддіс-Абеба, Блінкен відмовився говорити про деталі інциденту, сказавши лише, що розслідування має тривати.

«Що я можу сказати дуже чітко, це була нерозсудлива та небезпечна дія», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Блінкен додав, що США «тісно співпрацюють» із союзниками та партнерами з цього питання.

У звʼязку з інцидентом 14 березня до Держдепартаменту був викликаний посол Росії у США Анатолій Антонов. Помічниця держсекретаря Карен Донфрід висловила російському дипломату стурбованість США щодо інциденту. Посол повторив позицію міністерства оборони Росії, яке стверджує, що жодний російський літак не контактував із американським безпілотником.

Антонов також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

14 березня речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські військові втратили дрон через пошкодження, яких він зазнав під час перехоплення над нейтральними водами Чорного моря. У заяві американських військових ідеться, що один із двох російських винищувачів, які пролетіли поблизу безпілотника, зачепив гвинт літака, що є порушенням міжнародного права.